الراجحي القابضة للاستثمار تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مجموعة شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الدولية القابضة للاستثمار، الراجحي الاستثمارية، وظيفة فنية شاغرة للسعوديين، بمسمى “فني دعم مكتب المساعدة”، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من “هنا “.