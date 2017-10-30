وفاة راكبة على متن طائرة المملكة قبل وصولها للقاهرة

عادل الحربي(صدى):

تُوفيت راكبة مصرية على متن طائرة قادمة من المملكة بعد إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتم نقلها إلى مستشفى هليوبوليس.

وقالت مصادر بالمطار، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة رقم 303 القادمة من المملكة والتابعة لشركة طيران الخطوط العربية السعودية يفيد بضرورة تواجد فريق طبى لعلاج إحدى السيدات.

وأوضحت المصادر أنه بمجرد وصول الطائرة على الفور انتقل فريق طبى بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وبعد إجراء الكشف تبين وفاة الراكبة ” سيدة م ن ” 77 عاما، وتم أخطار الجهات المعنية.