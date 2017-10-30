بالأسماء.. المقبولون من طلبة الثانوية في الدفاع الجوي

سعيد العجل(صدى):

أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أسماء المقبولين نهائيا من حملة شهادة الثانوية العامة.

وطالبت قوات الدفاع الجوي الملكي المقبولين بمراجعة مكاتب التجنيد بمجموعات الدفاع الجوي في مناطق المملكة، حسب ما هو محدد لكل طالب مسبقًا.

وتكون مراجعة الطلاب المقبولين نهائيًا لمكاتب التجنيد، اعتبارًا من الإثنين (10- 2 -1439هـ)، وتحديدًا عند السابعة صباحًا، وتؤكد اللجنة على الطلاب أهمية إحضار كل إثباتات الهوية والوثائق والشهادات المطلوبة معهم عند مراجعة مكاتب التجنيد بقوات الدفاع الجوي في مناطق المملكة.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين، عبر هذا الرابط: اضغط ” هنا ” .