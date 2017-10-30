” الغذاء والدواء ” تسحب عينات خضار وفواكه من المزارع لرصد بقايا المبيدات

طلال الغامدي(صدى):

سحب مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء عينات خضار وفواكه واردة من المناطق والمحافظات الزراعية القريبة من مدينة الرياض، للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صالح الدوسري.

ويأتي هذا الإجراء ضمن البرنامج الوطني الثاني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية، بما يضمن سلامة ومأمونية الغذاء للمواطنين والمقيمين، عبر مراقبة المركبات المحملة بالخضار والفواكه الواردة من المناطق والمحافظات الزراعية القريبة من مدينة الرياض، للتأكد من مطابقة المنتجات للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات.

ودوّن مفتشو الهيئة المعلومات المتعلقة بمصادر العينات التي تم أخذها عند نقطة تفتيش طريق الخرج – الرياض، بالتعاون مع منسوبي أمن الطرق، وتجري الهيئة التحاليل المخبرية اللازمة على العينات المسحوبة، وتتخذ بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية الإجراءات النظامية تجاه العينات المخالفة.

وكان معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، دشن البرنامج الوطني الثاني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية مؤخراً، ويهدف البرنامج إلى الكشف عن بقايا المبيدات في الخضار والفواكه، والتأكد من سلامة تلك المنتجات وخلوها من المبيدات، أو عدم تجاوز المبيدات فيها الحدود المسموح بها، وهو الحد الآمن للمستهلك والمعتمد من الهيئات الدولية المتخصصة، وتحديد الأغذية الأكثر تلوثاً بها ومصادرها، إضافة للكشف عن استخدام المبيدات غير المسجلة والمحظورة في الأغذية المحلية والمستوردة، للحد من بقايا المبيدات في المنتجات الغذائية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار.