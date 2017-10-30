بالصور.. مهندس معماري يشيد قصرا فاخرا من حاويات الشحن

واشنطن(صدى):

صمم مهندس معماري أمريكي يٌدعى ” مات موني ” قصر فاخر باستخدام حاويات الشحن.

حيث شيد موني القصر بولاية تكساس الأمريكية ، وصرح موني لوسائل الإعلام المحلية ، أن الفكرة راودته لأول مرة منذ 25 عاما، وصمم البناء على مساحة 3700 قدم مربع، كما يتكون من ثلاث غرف للنوم، ويضم حمام سباحة بمساحة 40 قدم.

مُشيرا الى أن المنزل يصلح لإقامة 150 شخص، وتم صقل الحاويات باستخدام الأسمنت والصلب.