نمو أرباح ” سابك ” الفصلية بنسبة 10.7% خلال الربع الثالث من العام 2017م

عادل الحربي(صدى):

أكد نائب رئيس مجلس إدارة ” سابك ” الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، أن التحسّن في أداء الشركة جاء كثمرة أولى من ثمار برنامج التحول الذي انتهجته الشركة، مؤكداً أن نمو أرباح ” سابك ” في الربع الثالث للعام الحالي جاء نتيجة عوامل عديدة، من أبرزها التحسين المستمر للموثوقية التصنيعية، وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب النمو في الإنتاج، وزيادة أسعار بعض المنتجات.

وأكد البنيان في مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم، في مركزها العالمي بالرياض بعد يوم واحد من إعلان نتائج الربع الثالث، أن تقليل التكاليف بشقيها التشغيلية والإدارية أسهم في تقوية مركز الشركة في السوق، وقال: كان هذا التأثير واضحاً في نتائج الشركة في الربع الثالث من هذا العام، ولا زلنا نعمل على الاستفادة من نتائج عملية إعادة الهيكلة في المستقبل لتعزيز مركز الشركة القوي ” ، مؤكداً على قدرة ” سابك ” للتعامل مع مختلف التحديات.

وكانت “سابك” قد أعلنت عن نتائج متميزة للربع الثالث من العام 2017م، حيث حققت ” سابك ” 5.79 مليارات ريال سعودي، تمثل صافي الربح عن الربع الثالث من العام 2017م، مقابل 5.23 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10.71%، ومقابل 3,71 مليارات ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 56.06%.

جاء ذلك في إعلان الشركة عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م، وأضافت ” سابك ” أن إجمالي الربح خلال الربع الثالث بلغ 14.11 مليار ريال، مقابل 13.22مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 6.73%، ومقابل 10.35 مليارات ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 36.33%.

بينما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 8.56 مليارات ريال، مقابل 7.86 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8.91%، ومقابل 5.43 مليارات ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 57.64%.

وأشارت ” سابك ” إلى أن صافي الربح خلال تسعة أشهر بلغ 14.73 مليارات ريال، مقابل 13.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 12.44%، فيما بلغ إجمالي الربح خلال تسعة أشهر 38.14 مليار ريال، مقابل 36.22 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 5.3%، بينما بلغ الربح التشغيلي خلال تسعة أشهر 22.34 مليار ريال، مقابل 19.93 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 12.09%.

وبلغت ربحية السهم خلال تسعة أشهر 4.91 ريالات، مقابل 4.37 ريالات للفترة المماثلة من العام السابق.

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة ” سابك ” الرئيس التنفيذي أوضاع الأسواق العالمية، مؤكداً أن ” سابك ” حققت هذه النتائج رغم أن الأسواق العالمية تواجه تحديات كبرى، وعن أداء الشركة في الربع الثالث، أكد على دور ” سابك ” الداعم لرؤية المملكة، وأن الشركة تبذل لمزيد من الجهود في هذا المجال، مؤكداً على استمرار ” سابك ” باتخاذ خطوات عملية في إطار تنفيذ ” رؤية السعودية 2030م ” .

وذكرت الشركة في إعلانها المالي الرسمي أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة، كما يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، كما يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة.

كما أوضحت الشركة إلى أن إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي بلغ 39.65 مليار ريال مقابل 35.80 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11%، ومقابل 35.17 للربع السابق من العام الحالي، وذلك بارتفاع قدره 13%، وبلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية 111.78 مليار ريال مقابل 105.52 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 6%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 7.54 مليارات ريال مقابل 6.33 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 19%، ومقابل 6.66 مليارات ريال للربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 13%.

فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 22.12 مليار ريال مقابل 15.45 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 43%، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين ” بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة ” بنهاية الفترة الحالية 161.8 مليار ريال، مقابل 152.64 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 6%.