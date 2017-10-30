حادث طائرة يربك العمل في مطار ألماني

برلين(صدى):

ألغى مطار مدينة بريمن في ألمانيا، رحلات وغير مسار الرحلات القادمة إلى المطار بعد إغلاقه في أعقاب حادث خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط.

وكان المطار شهد خروج الطائرة الخاصة طراز “ سيسنا سيتاشن 550 برافو ” عن مدرج الهبوط وهي قادمة من الشرق حيث توقفت على مسافة 15 متراً في الحاجز العشبي، دون أن تتضرر الطائرة.

وقال مطار بريمن على موقعه على الإنترنت: إن الرحلات التي كانت في طريقها إلى المدينة الواقعة شمال غرب البلاد تم تحويلها إلى مطارات قريبة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت العاصفة “ هيروارت ” التي تسببت في فقدان عدد من الضحايا يوم الأحد في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا، هي السبب في الحادث. وقد لا يتضح سبب الحادث لعدة أسابيع لحين الانتهاء من التحقيق، كما لم يتضح بعد إلى متى سيظل المطار مغلقاً.