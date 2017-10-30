جمرك مطار الملك عبدالعزيز يحبط تهريب 42 ألف حبة كبتاجون

طلال الغامدي(صدى):

أحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تهريب 42 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك .

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز بندر الرحيلي أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن ” خلايا نحل ” محمولة داخل حاويات، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على تلك الكمية من حبوب ” الكبتاجون ” كانت مُخبأة بطريقة فنية داخل “خلايا النحل” بعد تغليفها بأكياس بلاستيكية.