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جمرك مطار الملك عبدالعزيز يحبط تهريب 42 ألف حبة كبتاجون

جمرك مطار الملك عبدالعزيز يحبط تهريب 42 ألف حبة كبتاجون
طلال الغامدي(صدى):

أحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تهريب 42 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك .

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز بندر الرحيلي أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن ” خلايا نحل ” محمولة داخل حاويات، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على تلك الكمية من حبوب ” الكبتاجون ” كانت مُخبأة بطريقة فنية داخل “خلايا النحل” بعد تغليفها بأكياس بلاستيكية.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 36846 ] نشر منذ 33 دقيقة

الحمد لله ,,

,, قواكم الله يارجال الجمارك وبارك فيكم ,, آمين ,,

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