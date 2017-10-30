  • الإثنين 30

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. رئيس الوزراء الإيطالي يزور المملكة اليوم

رئيس الوزراء الإيطالي يزور المملكة اليوم

رئيس الوزراء الإيطالي يزور المملكة اليوم
نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، اليوم الإثنين،بدء جولة آسوية تقوده إلى المملكةوالهند والإمارات وقطر .

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أن الزيارة جاءت بهدف مباحثات تتمحور حول الجانب الاقتصادي.

وأضافت المصادر أنه يتوجه رئيس الوزراء الإيطالي ، مساء اليوم، إلى المملكة لإجراء مباحثات في الرياض مع كل من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد .

ويذكر أن المملكة الشريك التجاري الأول لإيطاليا (بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي7 مليارات يورو) .


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *