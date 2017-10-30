رئيس الوزراء الإيطالي يزور المملكة اليوم
كشفت مصادر أن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، اليوم الإثنين،بدء جولة آسوية تقوده إلى المملكةوالهند والإمارات وقطر .
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أن الزيارة جاءت بهدف مباحثات تتمحور حول الجانب الاقتصادي.
وأضافت المصادر أنه يتوجه رئيس الوزراء الإيطالي ، مساء اليوم، إلى المملكة لإجراء مباحثات في الرياض مع كل من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد .
ويذكر أن المملكة الشريك التجاري الأول لإيطاليا (بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي7 مليارات يورو) .
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