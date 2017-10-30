بالفيديو| نائب عن حزب الله: تقبيل حذاء حسن نصرالله يدخل الملكوت

بيروت(صدى):

ظهر نائب عن ” حزب الله ” في البرلمان اللبناني يتباهى بتقبيل حذاء أمين عام الحزب حسن نصرالله، خلال تدشين مركز أمني رسمي في منطقة الغبيري يوم الخميس الماضي.

وأظهر الفيديو الذي بث جزءاً منه بعض القنوات اللبنانية، النائب يلقي كلمات فيها تغييب تام للعقل، تضع أمين عام حزب الله بمصافي الأنبياء والقديسين، وتعمم ” ثقافة تقبيل الأحذية المشينة “.

وقال عمار مستذكراً يوم راح للقاء نصرالله بعد حرب تموز 2006: إنه حين هم لتقبيل حذاء أمين عام حزب الله و ” سيده كما وصفه ” شعر بأنه خرج من الناسوت ودخل الملكوت! ”

ولم يكتف بهذا، بل راح يكيل كافة الصفات لنصرالله من ” السيد إلى المفدى إلى الأخ والقائد”، لتصل ذروة الأوصاف إلى اعتباره ” حسين هذه المرحلة “، بحسب تعبير عمار.

عبارات استتبعت عدداً من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعية، لاسيما أنها تمجد ثقافة الأحذية، وتضع هالة من ” القدسية ” حول بعض الشخصيات وكأنها بذلك تهدد كل من تجرأ له نفسه بأن ينتقد أو يتعرض لها.