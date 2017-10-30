بالصور.. 4 تحديات تواجه أسواق الطاقة يجب وضعها عين الأعتبار

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر أنه تواجه قطاع الطاقة العديد من التحديات التي تؤثر على نمو تلك التحديات بيئياً وتكنولوجياً وعلى رأسها في المقدمة الطلب على الفحم والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء .

وأوضحت المصادر أنه ثاني تلك التحديات هو التغيرات التي يمر بها قطاع النقل، حيث يميل للتحول بعيدًا عن استخدام محركات الاحتراق الداخلي لصالح الأنظمة الكهربائية، وهو اتجاه مرجح أن يؤثر في الطلب على النفط.

وقالت المصادر أنه مما لا شك أن الكهرباء هي أهم مصدر طاقة داعم للاقتصاد العالمي، فهناك علاقة بين استهلاك هذا المورد والنمو،

و من المتوقع نمو الطلب على الكهرباء بقوة بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي والازدهار السكاني، علمًا بأن أكثر من مليار شخص حاليًا لا يحصلون على الكهرباء، فيما يحصل المليارات عليه لكن لبضع ساعات يوميًا.

وتابعت المصادر أنه المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء، هو الفحم وفي 2015 شكل نحو 40% من إجمالي الطاقة الإنتاجية، لكن نظرًا للتحديات البيئية واتفاق باريس للمناخ، من المرجح أن تتغير الطرق الشائعة لتوليد الكهرباء.

وقالت المصادر أنه أكثرموارد الطاقة المستخدمة في قطاع النقل البري والجوي والبحري وحتى السكك الحديدية،هو النفط ومنذ اختراع محركات الاحتراق الداخلي في أوائل القرن العشرين والطلب آخذ في الارتفاع.

وأشارت المصادر أنه سيزداد الطلب العالمي على الكهرباء بشكل كبير، وسيتركز في مصادر الطاقة المتجددة وتلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي، ومن المتوقع تراجع دور الفحم .