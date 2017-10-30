تطورات جديدة في قضية تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية

واشنطن(صدى):

دخلت قضية تورط روسيا في انتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، والتي جاءت بترامب رئيسا للولايات المتحدة، مرحلة جديدة، اليوم الاثنين، عندما يتم كشف النقاب عن أول اتهامات ناجمة عن التحقيق واحتجاز من يتم توجيه الاتهام له.

ووافقت هيئة محلفين اتحادية على لائحة الاتهام الجمعة وأمر قاض اتحادي بأن تبقى سرية وذلك حسبما قال مصدر مطلع على هذا الأمر. وأضاف أنه قد يتم كشف النقاب عنها اليوم الاثنين.

ويمثل قرار الاتهام تحولاً مثيراً في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، في ادعاءات تدخل روسيا في انتخابات 2016، وأي صلات محتملة مع مسؤولين من حملة الرئيس دونالد ترامب.

وألقى التحقيق بشأن روسيا بظلاله على رئاسة ترامب التي بدأت قبل تسعة أشهر كما وسع الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وخلُصت وكالات المخابرات الأمريكية في يناير إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات في محاولة لمساعدة ترامب على هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، من خلال اختراق البريد الإلكتروني ونشر رسائل محرجة وبث دعاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لإضعاف الثقة فيها.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، إن مولر ينظر في أي صلات محتملة بين مساعدي ترامب وحكومات أجنبية بالإضافة إلى عمليات غسيل أموال محتملة وتهرب ضريبي وجرائم مالية أخرى.

ويبحث مولر أيضاً فيما إذا كان ترامب أو مساعدوه حاولوا عرقلة التحقيق.