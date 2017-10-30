مواطن يُفاجأ بإيداع 3 ملايين ريال في حسابه

طلال الغامدي(صدى):

احتفى ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمواطن محمد الشمري، بعدما بلغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهة عمله عن إيداعها مبلغ 3 ملايين ريال راتباً له بالخطأ.

وأنشأ نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان #شكراًمحمدساكت_الشمري، قاموا بالثناء فيه على المواطن وما فعله، مطالبين الوزارة بتكريمه.

وكان المواطن قد نشر صورة كشف حساب، أظهرت أيداع في حسابه الشخص مبلغ يقارب الـ 3 ملايين ريال، قبل أن يبلغ الوزارة بالأمر لردها.