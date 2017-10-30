مواطن يُفاجأ بإيداع 3 ملايين ريال في حسابه
احتفى ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمواطن محمد الشمري، بعدما بلغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهة عمله عن إيداعها مبلغ 3 ملايين ريال راتباً له بالخطأ.
وأنشأ نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان #شكراًمحمدساكت_الشمري، قاموا بالثناء فيه على المواطن وما فعله، مطالبين الوزارة بتكريمه.
وكان المواطن قد نشر صورة كشف حساب، أظهرت أيداع في حسابه الشخص مبلغ يقارب الـ 3 ملايين ريال، قبل أن يبلغ الوزارة بالأمر لردها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21703 ] نشر منذ 2 ساعتين
محد يغلط ب ثلاثة مليون
يمكن حد حب يوزيها عندك🤗🤗🤗🤗
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2705 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرزقه ويوفقه على امانته وشهامته ولاهي غريبه على شمر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36846 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله خير ,,
,, المشكله اذا ورطوه واتهموه بما ليس فيه ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله خيراٌ
يظن البعض من قليلي الأمانة والضمير ان المبالغ المالية
التي يتم ايداعها عن طريق الخطأ في حساب الغير يعني خلاص
لا ي عمو يستطيعون ارجاعها
ومعرفة اسم صاحب الحساب وعنوانه وملاحقته امنياُ وقضائياُ
وايضاُ التشهير به ليكون عظة وعبرة لغيرة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21703 ] نشر منذ 36 دقيقة
مفروض يعطونه حق الدلاله
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ررر[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 22 دقيقة
اصلا لو ما بلغت عنها ماتقدر تسحب منها شي مالك الا فلوسك تسحب منها غير ذلك لو تحب السماء ماخذيت ريال واحد عمك اذكى من خالك .
M-512[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 14 دقيقة
فلوس الدنيا فانية وزائلة لامحالة هي وكل المجوهرات وفتن الدنيا الدنيئة ، الحياة الحقيقية في الآخرة.