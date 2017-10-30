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مواطن يُفاجأ بإيداع 3 ملايين ريال في حسابه

مواطن يُفاجأ بإيداع 3 ملايين ريال في حسابه
طلال الغامدي(صدى):

احتفى ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمواطن محمد الشمري، بعدما بلغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهة عمله عن إيداعها مبلغ 3 ملايين ريال راتباً له بالخطأ.

وأنشأ نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان #شكراًمحمدساكت_الشمري، قاموا بالثناء فيه على المواطن وما فعله، مطالبين الوزارة بتكريمه.

وكان المواطن قد نشر صورة كشف حساب، أظهرت أيداع في حسابه الشخص مبلغ يقارب الـ 3 ملايين ريال، قبل أن يبلغ الوزارة بالأمر لردها.

 

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2705 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرزقه ويوفقه على امانته وشهامته ولاهي غريبه على شمر

[ عدد التعليقات: 36846 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاه الله خير ,,

,, المشكله اذا ورطوه واتهموه بما ليس فيه ,,

[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاه الله خيراٌ
يظن البعض من قليلي الأمانة والضمير ان المبالغ المالية
التي يتم ايداعها عن طريق الخطأ في حساب الغير يعني خلاص
لا ي عمو يستطيعون ارجاعها
ومعرفة اسم صاحب الحساب وعنوانه وملاحقته امنياُ وقضائياُ
وايضاُ التشهير به ليكون عظة وعبرة لغيرة

[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 22 دقيقة

اصلا لو ما بلغت عنها ماتقدر تسحب منها شي مالك الا فلوسك تسحب منها غير ذلك لو تحب السماء ماخذيت ريال واحد عمك اذكى من خالك .

[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 14 دقيقة

فلوس الدنيا فانية وزائلة لامحالة هي وكل المجوهرات وفتن الدنيا الدنيئة ، الحياة الحقيقية في الآخرة.

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