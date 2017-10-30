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سجون عسير تشكر ” بر أبها “

سجون عسير تشكر ” بر أبها “
حسين العلي (صدى):

قدمت مديرية السجون بمنطقة عسير شهادة شكر وتقدير لجمعية البر بأبها على دعمها المادي والمعنوي للأنشطة المقامة داخل السجن .

الجدير بالذكر أن ” بر أبها ” تقوم بمساعدة أسر السجناء مادياً وعينياً ولها تواصل كبير مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة عسير ( تراحم ) وللعلم بأن فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن فحاس عضواً بهذه اللجنة


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21703 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيهم العافية
ابوسعيد
الشيخ محمد بن فحاس مايقصر
الله يجزاه خير
اشوفه حاط صورة فحالةالواتس وهو واقف مع احد المشايخ على درج الكعبه🕋

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