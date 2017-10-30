سجون عسير تشكر ” بر أبها “

حسين العلي (صدى):

قدمت مديرية السجون بمنطقة عسير شهادة شكر وتقدير لجمعية البر بأبها على دعمها المادي والمعنوي للأنشطة المقامة داخل السجن .

الجدير بالذكر أن ” بر أبها ” تقوم بمساعدة أسر السجناء مادياً وعينياً ولها تواصل كبير مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة عسير ( تراحم ) وللعلم بأن فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن فحاس عضواً بهذه اللجنة