نجم الهلال يعتذر عن المشاركة مع المنتخب

ماجد محمد(صدى):

يدرس مهاجم الهلال الدولي السوري عمر خربين، الاعتذار عن مشاركة منتخب بلاده في معسكره المقبل الذي سيقام خلال أيام الفيفا التي تسبق ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا للمحترفين، حيث يحل نادي اوراوا الياباني ضيفا على الهلال في الرياض.

ويفضل اللاعب التفرغ للمشاركة في التدريبات الهلالية الإعدادية، والتي ستبدأ بمعسكر إعدادي يقيمه الفريق في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحضيرا لموقعه النهائي من أجل مضاعفة التركيز والمجهود، خصوصاً أن المنتخب السوري لا تنتظره أي استحقاقات قارية في المستقبل القريب بعد خروجه من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم.

ويصل اليوم الوفد الهلالي الفني الذي سافر إلى اليابان لتحضير معلومات كاملة عن الفريق الياباني بعد حضور مباراة لاوراوا في الدوري الياباني مساء أمس، إذ دون فريق رامون دياز الفني ملاحظاته وأرقاماً على الفريق الياباني استعداداً للعمل على استغلالها ودراستها خلال الأيام المقبلة قبل النهائي.