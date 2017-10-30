” التصنيع الوطنية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة التصنيع الوطنية، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:

– رئيس استراتيجية البتروكيماويات: درجة الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، والاقتصاد، والهندسة)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أول المكافآت: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، الهندسة الصناعية).

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:هنا