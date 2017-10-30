بالصور.. فتاة خليجية الأصل ترتبط بمغني عالمي أكبر منها بخمسين عامًا

واشنطن(صدى):

ارتبطت مراهقة، أمريكية، يجري في شرايينها دم عربي، وهي كويتية الأب اسمها Noor Alfallah عاطفيًا بمغني الروك البريطاني Mick Jagger الملحن والممثل وكاتب الأغاني والمنتج، المعروف بأنه نجم فرقة ” رولينغ ستونز ” التي شارك في 1962 بتأسيسها مع 3 آخرين.

المراهقة تصغر مايك بأكثر من 52 سنة، لأنها ولدت في الولايات المتحدة منذ 22 عاما وانتشر خبر علاقته بها في وسائل إعلام دولية، أميركية وبريطانية وفرنسية، ولا يوجد معلومات عنها سوى اسمها وعمرها وعملها كمنتجة أفلام فقط.

مايك عمره 74 وتزوج وطلق امرأتين، وعاشر 7 نساء، من 5 له 8 أبناء و5 أحفاد، إضافة لحفيده صغرى، رزقت بها حفيدة له من ابنته Jade البالغة 46 سنة.