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  3. بالصور.. فتاة خليجية الأصل ترتبط بمغني عالمي أكبر منها بخمسين عامًا

بالصور.. فتاة خليجية الأصل ترتبط بمغني عالمي أكبر منها بخمسين عامًا

بالصور.. فتاة خليجية الأصل ترتبط بمغني عالمي أكبر منها بخمسين عامًا
واشنطن(صدى):

ارتبطت مراهقة، أمريكية، يجري في شرايينها دم عربي، وهي كويتية الأب اسمها Noor Alfallah عاطفيًا بمغني الروك البريطاني Mick Jagger الملحن والممثل وكاتب الأغاني والمنتج، المعروف بأنه نجم فرقة ” رولينغ ستونز ” التي شارك في 1962 بتأسيسها مع 3 آخرين.

المراهقة تصغر مايك بأكثر من 52 سنة، لأنها ولدت في الولايات المتحدة منذ 22 عاما وانتشر خبر علاقته بها في وسائل إعلام دولية، أميركية وبريطانية وفرنسية، ولا يوجد معلومات عنها سوى اسمها وعمرها وعملها كمنتجة أفلام فقط.

مايك عمره 74 وتزوج وطلق امرأتين، وعاشر 7 نساء، من 5 له 8 أبناء و5 أحفاد، إضافة لحفيده صغرى، رزقت بها حفيدة له من ابنته Jade البالغة 46 سنة.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 21703 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه ههههههههه
تو اتكلم الأسبوع الماضي فحدى التعليقات
عن جنااااان المراهقات
الي يحبون كبار السن
بحجة أنه فاهم الحياة وعاقل وبشبهه
بابا😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 2 ساعتين

في هذا الزمان
لم يعد هنالك غريب
اللهم موت قبل الفتن

[ عدد التعليقات: 2705 ] نشر منذ 2 ساعتين

الملعونه تبي دراهم الشايب
الله من الشذبه فيتس

[ عدد التعليقات: 1753 ] نشر منذ 2 ساعتين

هوا مغني وهي منتجه
يحتاجون لبعض كثييييير

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله مدري كيف تنظر لوجهه
بس الفلوس تعمي

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا جيل توتر وفاس بك والنشطون ماغير يدورون يشتهرون والدراهم ماهمهم لا العفش ولا الشخص الله المستعان

[ عدد التعليقات: 36846 ] نشر منذ 1 ساعة

الطيور على اشبا هها تقع ,,

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 52 دقيقة

ما أتوقع تحبه عشان فلوسه أكيد عشان جماله صفوا النية 🙂

[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 7 دقائق

هي قذرة وخنزيرة مالقت ألا هاالشايب المخررف الوسخ ماهمها إلا الفلوس القردة.

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