” حماية المستهلك ” تدعو القانونين والمحامين للمشاركة في برنامج المساندة القانونية

عادل الحربي(صدى):

دعت جمعية حماية المستهلك من يملكون خبرات عالية في مجالي القانون والمحاماة للمشاركة والتسجيل في برنامج المساندة القانونية، في خطوة نوعية تسعى الجمعية من خلالها إلى إشراك المجتمع في برامجها وأنشطتها المتعددة.

وأطلقت الجمعية البرنامج الذي تسعى من خلاله إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق التعاون مع المجتمع، من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتعددة في مجال العمل القانوني والمحاماة، وبما يضمن تفعيل دور المجتمع في تحقيق الجمعية لأهدافها .

من جانبه أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبد الرحمن القحطاني، أن البرنامج يُمكّن الجمعية من بناء قاعدة معلومات متكاملة للخبراء المتطوعين في تخصص القانون والمحاماة, بما يضمن استثمار قدراتهم وخبراتهم في تعزيز دور الجمعية لتقديم المشورة القانونية للمستهلك، والمساندة القضائية, متطلعاً إلى أن يشارك في هذا البرنامج من يمتلكون خبرات عالية في الجوانب القانونية والمحاماة المعنية بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، وكذلك دراسة القضايا وتمثيل المستهلك في المحاكم واللجان شبه القضائية وفق الأنظمة المرعية في ذلك .

وأشار إلى أن الجمعية تؤمن بأن الشراكة مع المجتمع استراتيجية وجوهر أساسي تحرص عليه في تفعيل أدوارها ومهامها الرئيسة، لافتاً إلى التطوع يشمل تقديم الاستشارات، وصياغة اللوائح والأنظمة، وتمثيل المستهلك أمام الجهات القضائية، والمشاركة في المعلومات التوعوية التي تقدمها الجمعية من خلال برامجها المتنوعة .

يذكر أن استقبال طلبات المتطوعين القانونيين سيكون من خلال أيقونة مخصصة على الموقع الإلكتروني للجمعية https://cpa.org.sa/?page_id=7318، من خلال تعبئة نموذج يشمل تحديد التخصص والمجال الذي يمكن أن يخدم فيه المتطوع والأوقات المناسبة له .