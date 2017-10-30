قوات الجيش اليمني تتصدى لميليشات الحوثي والمخلوع صالح غرب تعز

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة دارت خلال الساعات الماضية في أن جبل هان الاستراتيجي، شهد معارك عنيفة من قبل الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثيين وقوات المخلوع صالح في محاولة لاستعادة السيطرة عليه وقطع طريق الضباب المنفذ الوحيد الذي يربط بين تعز وعدن وأن الجيش اليمني صد الهجوم.

ويخوض الجيش اليمني مواجهات عنيفة لدحر الميليشيات من الأجزاء المتبقية في مديرية خب والشعف بغطاء من طائرات التحالف، حيث استهدفت تعزيزات للميليشيات ودمرت آليات وعتادا حربيا قبل وصوله إلى الجبهات.

واستهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تعزيزات للميليشيات في جبهتي اليتمة والبقع، كما دمرت مواقع وتحصينات للميليشيات في مديريتي باقم وشدا الحدوديتين شمال صعدة، وفي منطقة آل عمار التابعة لمديرية الصفراء، جنوب مدينة صعدة.