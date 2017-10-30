لاعب مغمور يثأر لميسي من نجم ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

تكرر مشهد سيرجيو راموس، وليون ميسي، في مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة التي فاز بها الفريق الملكي،

وتدخل راموس في الدقيقة 62 على ليونيل ميسي، في وسط الملعب ونال اللاعب الأرجنتيني خطأ، وعندها كانت الكرة بيد راموس الذي تقدم إلى ميسي متظاهرا أنه سيعطيه الكرة، فمد ميسي يديه لكن راموس رمى الكرة خلف ميسي، وهو تصرف أغضب النجم الأرجنتيني ودفعه إلى إطلاق الشتائم في وجه راموس.

ذات الحادثة تكررت يوم الأحد في مباراة ريال مدريد وجيرونا التي خسرها الفريق الملكي بنتيجة 1-2 أمام الفريق الصاعد لأول مرة إلى الدرجة الأولى في إسبانيا.

وبينما كان الفريق الملكي متأخرا بالنتيجة ويسعى إلى تجنب الفضيحة، حصل على خطأ في وسط الملعب، وتقدم راموس ليحصل على الكرة من أليكس غرانيل لكن اللاعب الكتالوني أذاقه من نفس الكأس وكرر مع راموس ما فعله المدافع الإسباني مع ميسي سابقا، فمد يده بالكرة ثم رماها خلف راموس.

وأثارت هذه الحركة غضب راموس الذي اندفع بقوة نحو غرانيل ودفعه فأسقطه أرضا لينال بعد ذلك البطاقة الصفراء.