بالفيديو.. كاميرا خفية في مطعم شهير توثق شىء غريب

لندن(صدى):

كشفت مصادر بريطانية، اليوم الاثنين، أن أحد الموظفين في مطعم ” Subway ” وثق شريط فيديو يحتوي على لقطات مقززة لمدير مطعم يستخرج كميات من الخبز الفاسد من سلة المهملات ويعيد بيعها للزبائن.

وأضافت المصادر أنه وثق الموظف الفيديو بواسطة كاميرا سرية في فرع مدينة وارويكشاير وسط إنجلترا في وقت سابق هذا العام.

وأوضحت المصادر أنه أرسل المجلس المحلي مسؤولا إلى المطعم بعد أن علم بأمر الفيديو مطلع أكتوبر الجاري، وجرى تسليم مدير المطعم رسالة تحذير بشأن الإخلال بالنظافة وإعداد الطعام، مؤكدا إجراء تفتيش لاحق للتأكد من التزامه بفحوى التحذير.