بالفيديو.. كاميرا خفية في مطعم شهير توثق شىء غريب
كشفت مصادر بريطانية، اليوم الاثنين، أن أحد الموظفين في مطعم ” Subway ” وثق شريط فيديو يحتوي على لقطات مقززة لمدير مطعم يستخرج كميات من الخبز الفاسد من سلة المهملات ويعيد بيعها للزبائن.
وأضافت المصادر أنه وثق الموظف الفيديو بواسطة كاميرا سرية في فرع مدينة وارويكشاير وسط إنجلترا في وقت سابق هذا العام.
وأوضحت المصادر أنه أرسل المجلس المحلي مسؤولا إلى المطعم بعد أن علم بأمر الفيديو مطلع أكتوبر الجاري، وجرى تسليم مدير المطعم رسالة تحذير بشأن الإخلال بالنظافة وإعداد الطعام، مؤكدا إجراء تفتيش لاحق للتأكد من التزامه بفحوى التحذير.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 2 ساعتين
نظام رائع
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36846 ] نشر منذ 54 دقيقة
حقير غشاش ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21703 ] نشر منذ 15 دقيقة
عندنا وعندهم
خير🤗🤗🤗