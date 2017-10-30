فيديو غريب لوجبة تتراقص أمام الزبائن
أثار مطعم كوري ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تقديمة وجبة كورية تتحرك وتتراقص أمام الزبائن قبل أكلها.
حيث نشر أحد المواطنين مقطع فيديو للوجبة المتحركة وهي تتراقص في الطبق وعلق عليه قائلاً : تناولت هذا الطبق الكوري الغريب ولا تزال مكوناته تتحرك أمام عيني.
جذبت اللقطات اهتمام مشاهديها، وعلق أحدهم أن المكون الذي يتحرك معروف في المطبخ الكوري والياباني باسم ” كاتسوبوشي ” أو رقائق البونيتو، مصنوعة من السمك المجفف، وتحركها الحرارة دائما بسبب خفتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21688 ] نشر منذ 12 دقيقة
جاااات راجع ويييييه ويييييييه
جااااات عيووش وييييييييه وييييييييه
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😐🤗🤗🤗🤗🤗