أوريلي: هكذا يدير الأمير محمد بن سلمان.. والسعودية قوة لا يُستهان بها

نايف السالم(صدى):

سلط الكاتب السياسي مايك أوريلي؛ الضوء في مقاله المنشور بصحيفة ” جلف نيوز ” البحرينية، على التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة؛ مشيراً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقود مسيرة الإصلاحات بكل حزم وشفافية نادرة.

ولفت الكاتب أن الأمير محمد بن سلمان، وضع الأسبوع الماضي، رؤية تقدمية ومستقبلية للمملكة في جميع النواحي، وخطة جريئة وشجاعة حين كشف عن مشروع المدينة الضخمة ” نيوم ” ، مشيراً أنه عازم على الإصلاحات في مختلف النواحي، والعودة إلى منهج الاعتدال الديني والاجتماعي.

وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان كوزير للدفاع، كان القوة الدافعة وراء تنظيم التحالف العربي والدولي لإيقاف عبث إيران في اليمن ولبنان والعراق وسوريا والشرق الأوسط، ومنعها من التمدّد وإلحاق الضرر بدول المنطقة.

ولفت ” أوريلي ” في مقاله نقلاً عن الخبير في الشرق الأوسط في مركز واشنطن، بريان كاتوليس؛ قوله إن ” السعودية قوة لا يُستهان بها ” ، فهي تعتبر عنصر رئيس للاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط وقائدة للعالم الإسلامي.

وأشار أن السعودية اليوم أكبر رغبة في التغيير الحقيقي؛ حيث وضعت رؤية شاملة للمستقبل في مختلف المجالات، من أبرزها: الصحة والتعليم والترفيه والبنية التحتية والسياحة والثقافة والاقتصاد، وتوفير وظائف أكثر للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل مع وضع حد للاعتماد على النفط.