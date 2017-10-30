” تقويم التعليم ” تطلق مركزًا وطنيًا للتقويم والاعتماد التقني والمهني

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قرر مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم تأسيس مركز وطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد مؤخرا في مقر الهيئة بالرياض.

ويهدف المركز إلى التأكد من كفاءة الجهات والبرامج التدريبية وحصول مخرجاتها على الكفاءة والمهارة التي تحقق طموحات المجتمع والجهات الموظفة والمسؤولة، وكذلك الحصول على موارد بشرية مؤهلة لمزاولة المهنة التي تدرب عليها الجهات التدريبية، كما سيقوم المركز بتطوير نظام معلوماتي لإجراءات الاعتماد المؤسسي بناءً على المعايير والمؤشرات والنماذج المطورة تسهيلاً لإجراءات الاعتماد وتنظيمها وضبطها.

ويأتي إنشاء المركز تنفيذاً لمهام ومسؤوليات الهيئة نحو قطاع التدريب في المملكة التي تشمل تقويم واعتماد الجهات والمؤسسات التدريبية وبرامج التدريب ورخص المدربين، كذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بقطاع التدريب كما وكيفا.

وتم وضع متطلبات الاعتماد المؤسسي ومتطلبات إنشاء وتشغيل المركز، كما تم تطوير دليل للاعتماد المؤسسي يشمل عدد من المعايير الوطنية المتوائمة مع المعايير العالمية بما يلائم البيئة التدريبية في المملكة، كما تمت الاستفادة من الجهود السابقة في مجال ضبط الجودة في الجهات والبرامج التدريبية.

كما تم التأكد من أن المعايير والعناصر والمؤشرات التي سيعتمدها المركز في منهجية عمله تغطي جميع جوانب الجودة المطلوبة في جهات التدريب المعتمدة في المملكة، وكذلك قابلية تلك المؤشرات للقياس وأهمية كل منها في عملية ضمان الجودة، حيث يحوي دليل الاعتماد المؤسسي خمسة مجالات يتفرع منها 20 عنصراً تنقسم إلى 76 مؤشراً.

وتم وضع الهيكل التنظيمي للمركز ونموذج عمل متكامل من شأنه أن يُمكن المركز من القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، كما يوضح النموذج خطوات إجراءات الاعتماد وضوابطها والجهات ذات العلاقة المشاركة مع المركز في اعتماد الجهات والبرامج التدريبية.