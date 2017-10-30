مواطن في الخبر يطلق زوجته لعشقها كريستيانو رونالدو

خالد الضبيبي(صدى):

أقدم مواطن بمحافظة الخبر على طلاق زوجته،-20 عاما-، بعد خلاف بينها إثر احتفال زوجته بفوز نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة خلال مباراة جمعت بين الفريقين قبل أكثر من شهرين.

وقالت صديقة مقربة من الزوجة، إن الزوجين كانا يشاهدان مباراة الريال وبرشلونة، وبعد فوز الريال أخذت زوجته تحتفل مردده اسم نجم الملكي كريستيانو رونالدوا، فاشتد غضب الزوج واعتبر الأمر إهانةً لمشاعره خاصة أنه يشجع برشلونة.

وكشفت الصديقة أن الخلاف اشتد بين الزوجين حتى قام الزوج بضرب زوجته وسبها، فتركت له المنزل في اليوم التالي وعادت لبيت أهلها وأصرت على طلب الطلاق، وهو ما تم بالفعل.