الرئيس الفلبيني يكشف الدولة القادرة على تهدئة الزعيم الكوري

مانيلا(صدى):

كشفت مصادر أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، صرح خلال زيارته لليابان أن ” الحرب النووية غير مقبولة على الاطلاق ” ، مؤكدا أن الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على تهدئة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأضاف دوتيرتي أنه يجب على الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التأكيد لكيم إقناعة بأنه لا نيه للإطاحة به أو تدمير بلاده وكذلك حثه على التوقف عن شن هجوم نووي.