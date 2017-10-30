” الديمقراطي الكردستاني ” يدين سرقة وحرق الأحزاب المعارضة

بغداد(صدى):

كشفت مصادر، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أدان، اليوم الإثنين، الهجمات التي تعرضت لها مكاتب أحزاب سياسية كردية عراقية معارضة لمسعود برزاني الرئيس المنتهية ولايته لإقليم كردستان العراق.

وأوضحت حركة التغيير الكردية (كوران) والاتحاد الوطني الكردستاني في بيانين منفصلين إن مكاتبهما في منطقة دهوك الواقعة شمالي أربيل عاصمة كردستان العراق تعرضتا لعمليات نهب وحرق خلال الليل دون إصابات من مخربين ومثيري الفتن.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات قليلة من إعلان برزاني في رسالة إلى البرلمان أنه ” لن يستمر ” في منصبه بعد الأول من نوفمبر.