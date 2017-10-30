الهند تتهم الداعية ” ذاكر نايك ” بالترويج للإرهاب

نيودلهي(صدى):

كشفت مصادر أنه أتهمت وكالة التحقيق الوطنية الهندية بشكل رسمي الداعية الهندي المعروف ذاكر نايك (51 عاماً)، بإهانة المعتقدات الهندوسية والمسيحية وكل الطوائف في الهند وأتهمته أيضاً بالترويج للإرهاب والحض على الكراهية، ودعم التطرف والإرهاب.

وبينت المصادرأنه أًغلقت القنوات الدينية والمكاتب والجمعيات الخيرية والمواقع الإلكترونية التي تربطها أيه صله بـ ” ذاكر ” أو التي يملكها لأنها تمارس أنشطة ولعدم استغلالها في أنشطة غير مشروعة.

يُذكر أن ذاكر نايك رفض العودة إلى الهند منذ شهر رمضان الماضي، خوفاً من اعتقاله وتعرضه للتعذيب.