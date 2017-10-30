بالفيديو.. عمود من الماء في سماء البحر المتوسط يخدع أشهر بحار اسكتلندي

لندن(صدى):

تفاجأ البحّار الاسكتلندي باري ستيفنسون؛ 31 عاماً، بعمود يمتد بين سطح الماء، وتجمع السحب في السماء، وهو ما اكتشفه فيما بعد أن الهواء يدور بسرعة في صورة عمود فوق سطح البحر، يجذب الماء إلى أعلى حتى يصل إلى السحاب، بينما يتساقط بعضه.

وحسب صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، حدث ذلك المشهد في السابعة صباح يوم 16 أكتوبر الجاري، عندما كانت سفينة اسكتلندية تمر بالمياه المصرية في البحر المتوسط.

فتح ستيفنسون؛ جواله بسرعة، وحادث زميله على المركب أوين ماكينزي؛ 37 عاماً، ليصعد على سطح السفينة ويشاهد ما يحدث، ثم فتح جوّاله وبدأ يلتقط فيديو لعمود الماء وهو يصعد إلى السحاب.

وتعلق الصحيفة قائلة: ما حدث هو ظاهرة طبيعية، إعصار هواء صغير يمر فوق البحر، فيرفع الماء.

ونقلت الصحيفة عن ستيفنسون؛ قوله: شهدت المنطقة برقاً ورعداً في الليلة الماضية؛ لكنهما توقفا في الصباح الباكر.