طلعت حافظ: نسبة السعودة في القطاع المصرفي بالمملكة تتخطى الـ 90 %

نايف السالم(صدى):

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ، عن عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بالمملكة.

وقال حافظ أن هناك 49 ألف موظف في القطاع المصرفي نسبة المواطنين فيهم تبلغ 90.2%، نافيا أن يكون هناك استغناء عن الفروع بل سيتم التوسع، وفتح مجال للتوظيف في مجالات متخصصة ترتبط بالتوجه نحو التعاملات المصرفية الإلكترونية.

وأكد أن التوجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والتوسع في التعاملات الإلكترونية لن يكون على حساب الموظفين، عبر تسريحهم أو إعادة هيكلتهم وخفض عدد الفروع.