مدرب تشيلسي: أتمنى إشراك كانتي في لقاء روما بأبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

يأمل مدرب تشيلسي، أنطونيو كونتي، في إشراك لاعب الوسط نغولو كانتي أمام روما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غداً الثلاثاء.

وأصيب كانتي في عضلات الفخذ الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا، وغاب عن آخر 5 مباريات لتشيلسي، بما في ذلك التعادل 3-3 مع روما في لندن قبل 11 يوماً.

ويتصدر تشيلسي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ويستطيع ضمان التأهل لدور 16 إذا انتصر في العاصمة الإيطالية، لكن كونتي قال إنه لن يخاطر باشراك كانتي إذا لم يكن اللاعب الفرنسي المؤثر لائقاً تماماً.