برلمانية: حضور العائلات المباريات يهذب الجمهور ويحقق الترابط الأسري
كشفت مصادر أنه طالب أعضاء بمجلس الشورى بإقرار السماح بدخول العائلات للملاعب في المملكة لحضور المباريات الرياضية.
وأكدت عضو مجلس الشورى لينه خالد آل معينا، أن هذا القرار سيسهم في تنظيم وتهذيب الجمهور وتحقيق ترابط الأسرة مشددةً على ضرورة وضع الضوابط التي تضمن تنظيم الملاعب وتهيئة الأمن لهذه الأسر.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 1 ساعة
القرار سيسهم في تنظيم وتهذيب الجمهور وتحقيق ترابط الأسرة
يعني الحين ترابط الاسرة مابيكون الا في مدرجات الملاعب
نسأل الله العافية … هذي والله من الفتن …
ابونايف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 59 دقيقة
التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم هي التي تحقق التمسك الاسري وبلاش كلام فاضي تفكرونا مانفهم يعني دخول النساء الملاعب هي اللي تحقق التماسك الاسري عجبا‼️
رااايق[ عدد التعليقات: 2916 ] نشر منذ 49 دقيقة
اللحين .. دخول الملاعب هو اللي بيحقق الترابط الأسري ؟!
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على أساس أن الأسر متفككة في الأساس !!! وهذا الشي راح يربط ما بينها هههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21688 ] نشر منذ 20 دقيقة
نعم نعم صحيح🤗🤗🤗
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 18 دقيقة
ياناس جد هذا تفكير وحده مختارينها عضوء لمجلس الشورى يخلف الله