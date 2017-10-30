برلمانية: حضور العائلات المباريات يهذب الجمهور ويحقق الترابط الأسري

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر أنه طالب أعضاء بمجلس الشورى بإقرار السماح بدخول العائلات للملاعب في المملكة لحضور المباريات الرياضية.

وأكدت عضو مجلس الشورى لينه خالد آل معينا، أن هذا القرار سيسهم في تنظيم وتهذيب الجمهور وتحقيق ترابط الأسرة مشددةً على ضرورة وضع الضوابط التي تضمن تنظيم الملاعب وتهيئة الأمن لهذه الأسر.