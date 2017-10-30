الأرصاد تحذر من طقس متقلب على مناطق المملكة

سالم المطيري(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة – بمشيئة الله تعالى – استمرار

تقلب أجواء المملكة كون فصل الخريف الذي تعيشه المملكة هذه الأيام يعد مرحلة انتقالية تشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وانخفاض لدرجات الحرارة مع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة ومرتفعاتها.

وأشار التقرير إلى أن حالة عدم استقرار الأجواء التي تشهد نشاطا في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض لدرجات الحرارة , على المناطق الشمالية من المملكة وصولاً إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقة القصيم حتى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة تبدأ بالانحسار التدريجي مساء اليوم – بمشيئة الله – على المناطق الشمالية.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.