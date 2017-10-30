قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة سلفيت وجنين

سلفيت - جنين(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظة سلفيت وجنين.

وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين، أدهم هيثم صبح وأحمد هيثم صبح، من بلدة الزاوية غرب سلفيت، وقامت بتفتيش منزلهم وتخريب محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف أبو السباع، وأحمد فضل الشيخ قاسم في العشرينات من العمر، من مخيم جنين عقب دهم منزلي ذويهما، فيما اندلاعت مواجهات عنيفة مع الشبان وسط المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.