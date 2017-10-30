القبض على 490 شخصا من دافعي العربات والباعة الجائلين في مكة

حسين العلي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقه مكة المكرمة المشاركه في اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبيه التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة من تاريخ 1438/12/19 حتي تاريخ 1439/1/19.

وأثناء قيامها بواجبها الميداني ضمن الحملات الامنية المشتركة وكانت نتائج الحملات القبض علي 490 شخص من دافعي العربات والباعه الجائلين من جنسيات مختلفة سلمو جميعهم للجهة المختصة.

ومن جانبه، شكر مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة بالإنابه الأستاذ عوض الله معوض القثامي جميع من شارك في الحملات بقيادة رئيس دوريات الحرم عبدالله عايض الدهاس والافراد علي جهودهم المبذولة في الميدان وحثهم علي بذل المزيد في حفظ أمن وأمان هذة البلاد.