شروط إصدار رخص تأجير العمالة المنزلية لمكاتب الاستقدام

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن شروط منح الرخصة لمكاتب الاستقدام تأجير العمالة المنزلية، مشيرة أن الشروط تتضمن توفير مقرات لإيواء العمالة.

وتضمنت الشروط ألا يقل الضمان البنكي للمكتب الواحد عن 250 ألف ريال، ووجود ضمان بنكي بمبلغ 5 آلاف ريال على كل عاملة.

يشار أن حصر استقدام العمالة المنزلية بالتأجير دفع عديدا من المكاتب للبدء في استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على رخصة تأجير العمالة المنزلية، خاصة بعد الإعلان عن اتفاق لرفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.