جولة تفتيشية بحوية الطائف تكشف 97 مخالفة بلدية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية الإدارة العامة لصحة البيئة برنامجاً رقابياً مكتفاً على النشاطات ذات العلاقة بصحة المستهلك، شمل المطاعم والمطابخ والمخابز والمغاسل وجميع النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضحت وكالة الخدمات أن البرنامج شمل 77 محلاً رصد خلالها 97 ملاحظة تمثلت في تدني مستوى النظافة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وسوء التهوية، وسوء أماكن الحفظ والتخزين،واستخدام مواد غدائية فاسدة .

وأكدت أن الرقابة مستمرة على جميع النشاطات ذات العلاقة بالصحة للتأكد من تطبيق الاشتراطات .