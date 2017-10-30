مصادر تكشف موعد إعلان سياسات ” حساب مواطن “
قالت مصادر مطلعة، إن برنامج ” حساب مواطن ” ، سيكشف سياساته بعد إقرارها، وسيعلن جميع تفاصيل البرنامج سواء الشرائح التي يشملها الدعم ومقداره، إضافة إلى الدخل المحتسب وأهلية الاستحقاق وغيرها من التفاصيل.
وأكدت المصادر، أن الرابط المتداول حاليا الذي يظهر حسابات لمقدار استحقاق الدعم للمستفيدين من البرنامج، غير صحيح، مشيرة إلى أن الحاسبة الرسمية تختلف طريقة احتسابها للدعم، وسيتم إطلاقها بعد إقرار السياسات؛ حيث ستبين مقدار الدخل بعد إدخال المواطن بيانات الدخل والأسرة.
يشار إلى أن برنامج ” حساب المواطن ” يعد من أهم الأدوات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقاً لرؤية السعودية 2030، حيث تهدف الحكومة من خلال البرنامج إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من تلك الإصلاحات.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 2 ساعتين
فمهت بمعنى نسبة وتناسب
التخصيص مثل الاسهم عند الأكتتاب
حساب المواطن خذوها مني كلمة له
اهداف بعيدة المدى من تامين طبي
ومؤشر راتب كل موظف ماعاد زي زمان لا يقارن موظف راتبه 75 الف ريال وخمسين وحتى عشرين الف
يحصل راتبين
واللي راتبه الف يحصل راتبين سوف يهتم كثيراً
بالطبقة محدودي الدخل
بارك الله فيك سيدي امير الرؤيا
القرشي[ عدد التعليقات: 1839 ] نشر منذ 1 ساعة
برنامج ” حساب مواطن ” ، سيكشف سياساته بعد إقرارها، وسيعلن جميع تفاصيل البرنامج سواء الشرائح
التي يشملها الدعم ومقداره، إضافة إلى الدخل المحتسب وأهلية الاستحقاق وغيرها من التفاصيل… !
طالما أن سياسة الحساب لم تقر بعد !!!
إذآ بماذا نفسر ذلك الخبر الذي نشر قبل ثلاثة ايام على اغلب الصحف ؟
التي ذكرت في سياقه بأن وزير العمل قد إعتمد صرف مبلغ لصالح حساب المواطن يزيد عن
1,7,00000000 مليار وسبعمائة مليون ريال يوزع على 3,500000 ثلاثة مليون وخمسمائة الف أسرة
هم العدد الحالي المستحقين للدعم من حساب المواطن ؟!