مصادر تكشف موعد إعلان سياسات ” حساب مواطن “

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر مطلعة، إن برنامج ” حساب مواطن ” ، سيكشف سياساته بعد إقرارها، وسيعلن جميع تفاصيل البرنامج سواء الشرائح التي يشملها الدعم ومقداره، إضافة إلى الدخل المحتسب وأهلية الاستحقاق وغيرها من التفاصيل.

وأكدت المصادر، أن الرابط المتداول حاليا الذي يظهر حسابات لمقدار استحقاق الدعم للمستفيدين من البرنامج، غير صحيح، مشيرة إلى أن الحاسبة الرسمية تختلف طريقة احتسابها للدعم، وسيتم إطلاقها بعد إقرار السياسات؛ حيث ستبين مقدار الدخل بعد إدخال المواطن بيانات الدخل والأسرة.

يشار إلى أن برنامج ” حساب المواطن ” يعد من أهم الأدوات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقاً لرؤية السعودية 2030، حيث تهدف الحكومة من خلال البرنامج إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من تلك الإصلاحات.