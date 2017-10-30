الدكتور الفهيد: تخصصات جديدة تتناسب مع مشروعي البحر الأحمر وآثار العلا

علي القحطاني(صدى):

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد عن توجه المؤسسة لاعتماد تخصصات جديدة في 6 كليات ومعهد عالي للسياحة، لمواكبة المبادرات الحكومية في قطاع السياحة من خلال تنفيذ المشاريع العملاقة كمشروع البحر الأحمر، ومشروع المواقع التاريخية في العلا.

وقال الفهيد: إن المملكة تشهد العديد من القرارات والمشروعات التي تصب في مصلحة البلاد بفضل حكمة وطموح القيادة الرشيدة، الهادفة إلى استثمار الموارد الطبيعية خاصة في المجال السياحي، وذلك تحقيقاً لرؤية 2030 في زيادة الناتج المحلي، والتنوع في مصادر الدخل.

وأضاف: حرصت المؤسسة على مواكبة هذه المبادرات من خلال توفير فرص تدريبية للسعوديين، لتأهيلهم في عدة مجالات وتخصصات تتناسب مع تلك المشروعات وطبيعتها كالمهن المرتبطة بالآثار والفندقة والتسويق وإدارة المناسبات وغيرها من المجالات.

وبين محافظ المؤسسة، أنه جرى عقد اجتماعات مؤخراً مع عدة جهات حكومية وخاصة لطرح برامج تدريبية، وستطرح التخصصات الجديدة بعد اعتمادها في الكليات السياحية التابعة للمؤسسة والموزعة في كل من الرياض والطائف وجازان وكليتين في المدينة المنورة ومعهد عالي في الباحة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تدشين خمس كليات للسياحة والفندقة قريباً موزعة في كل من مكة المكرّمة وجدة وخميس مشيط والأحساء والخبر، بهدف التوسع في توفير فرص تدريبية في المجال السياحي لتوطين الفرص الوظيفية.