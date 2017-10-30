” هل_ترضي_تتزوج_بنت_تدخل_الملاعب ” يغزو تويتر.. ومغردون: ليست مراقص
دشن عدد من النشطاء هاشتاق ” هل_ترضي_تتزوج_بنت_تدخل_الملاعب ” لمهاجمة قرار السماح بدخول المرأة للملاعب ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن فقد هاجم كثير من المغردين متطرفي الفكر وهواة صناع الأزمات وبات الهاشتاق الذي احتل أعلى الترند في المملكة بمثابة استفتاء بالإيجاب على قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة.
فقد قال أحد المغردين لهواة الفتنة هل هم رايحين ديسكو، وقال آخر الملاعب ليست مراقص حتى نخشى منها، وقال ثالث: نعم ارضى والمحترمه تبقى محترمه واختصار التاق هالكلام وانتهى سلام عليكم.
يذكر أن هيئة الرياضة وضعت 5 شروط للسماح للعنصر النسائي بدخول مباريات كرة القدم؛ أولها أن يكون حضور النساء عائليا وليس بشكل فردي، وثانيها أن تجهز لهذه الأسر أماكن منفصلة، وثالثها ألا تتعرض لأي نوع من أنواع الاختلاط مع الرجال في الملعب، ورابعها تخصيص مداخل ومخارج ومواقف سيارات منفصلة، وخامسها أن تتوافر خدمات للنساء كدورات المياه وغيرها.
راكان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه ارضئ عادي جدا.. وتروح بسيارتها اذا فريقها فاز انا اختار المطعم .. الحياه حلوووه وبسيطه لاكن يبيلها قلوب صافيه .
العابد لله[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 2 ساعتين
ستكون مراقص ويه ويه اول الطريق والايام قادمة والله يحفظ بلاد الحرمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن
العابد لله[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدل من صرف رواتب ومعاشات لأرامل والايتام والفييرات صرف الاموال على الرياضة وعلى الترفيه والسينمات والحفلات والمهرجانات وبعد نقول فى عجز فى الميزانية وتوقف علاوة الموظفين
هد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
من جدك. انت تتخيل البنات عند كبري الفحص يرقصوون ..
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن السياسة
ترك السياسة
امين تفليسة[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 1 ساعة
سأل رجل اعرابيا رجلا من اهل المدينه يقال له ابا قبيصه فقال الاعرابي لابا قبيصة اتدخل نسائكم الملاعب فقال اباقبيصة نعم فمتطى صهوة بعيرة وانطلق الى الصحراء وفي طريقة وجد اناس يلعبون كورة قدم فقال الاعرابي اين النساء التي تشجع الكورة فنزل عن بعيرة واخذ يشجع الكورة فكان هو المشجع الوحيد الموجود ولم تكن هناك تذاكر تباع
امين تفليسة[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 1 ساعة
سأل رجل اعرابيا رجلا من اهل المدينه يقال له ابا قبيصه فقال الاعرابي لابا قبيصة اتدخل نسائكم الملاعب فقال اباقبيصة نعم فمتطى صهوة بعيرة وانطلق الى الصحراء وفي طريقة وجد اناس يلعبون كورة قدم فقال الاعرابي اين النساء التي تشجع الكورة فنزل عن بعيرة واخذ يشجع الكورة فكان هو المشجع الوحيد الموجود ولم تكن هناك تذاكر تباع
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5905 ] نشر منذ 1 ساعة
هم اي قالوا تتزوج بنت تسوي كذا مثل هالهاشتاقات هي حيلة المنقهرين من القرارات والاهم لاقين عشان يتزوجون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21688 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههههه هههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂