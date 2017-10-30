” هل_ترضي_تتزوج_بنت_تدخل_الملاعب ” يغزو تويتر.. ومغردون: ليست مراقص

طلال الغامدي(صدى):

دشن عدد من النشطاء هاشتاق ” هل_ترضي_تتزوج_بنت_تدخل_الملاعب ” لمهاجمة قرار السماح بدخول المرأة للملاعب ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن فقد هاجم كثير من المغردين متطرفي الفكر وهواة صناع الأزمات وبات الهاشتاق الذي احتل أعلى الترند في المملكة بمثابة استفتاء بالإيجاب على قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة.

فقد قال أحد المغردين لهواة الفتنة هل هم رايحين ديسكو، وقال آخر الملاعب ليست مراقص حتى نخشى منها، وقال ثالث: نعم ارضى والمحترمه تبقى محترمه واختصار التاق هالكلام وانتهى سلام عليكم.

يذكر أن هيئة الرياضة وضعت 5 شروط للسماح للعنصر النسائي بدخول مباريات كرة القدم؛ أولها أن يكون حضور النساء عائليا وليس بشكل فردي، وثانيها أن تجهز لهذه الأسر أماكن منفصلة، وثالثها ألا تتعرض لأي نوع من أنواع الاختلاط مع الرجال في الملعب، ورابعها تخصيص مداخل ومخارج ومواقف سيارات منفصلة، وخامسها أن تتوافر خدمات للنساء كدورات المياه وغيرها.