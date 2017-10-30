نزاعات الجبرين والعنزي ومانويل تضع النصر في ورطة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة النصر تسلمت خطابا رسميا من غرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم تضمن شكوى تقدم بها لاعب خط الوسط عبدالعزيز الجبرين يطلب فيها مستحقاته المتاخرة التي تقدر بمبلغ مليونين و500 ألف ريال.

وأوضحت المصادر أن هذا المبلغ هو مقدمات عقد خلال العامين الماضيين مشيرةً إلى أنه ينتظر ان تمنع شكوى الجبرين بالاضافة للحارس عبدالله العنزي الادارة النصراوية من التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية ويتجاوز مبلغ قضيتي العنزي والجبرين عشرة ملايين ريال.

وتابعت المصادر أنه تداول جماهير النصراوية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار محكمة التنفيذ بالرياض بالزام ادارة النصر بدفع مبلغ 275 الف يورو إلى البرتغالي بيدرو مانويل ويرجح أن تكون قيمة توقيع موكله السابق لمدرب التعاون الحالي جوزيه غوميز الذي تم التعاقد معه مبدئيا الصيف قبل الماضي وبعد عدة اسابيع تم الغاء الاتفاقية.