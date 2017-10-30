أكثر مواسم تساقط الشعر

واشنطن(صدى):

يتزايد تساقط الشعر والصلع، في موسم الصيف والخريف، ويعتبر الرجال بعد سن 35 هم الأكثر عرضه للصلع، وترتفع النسبة لـ85 % بعد تخطى سن الـ50.

فيما أن مشكلة تساقط الشعر لا تقتصر على الرجال فقط، فـ 40 بالمائة من النساء تعانين من درجة ما من تساقط الشعر قبل بلوغ سن اليأس.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة جون هوبكنز الأمريكية، هناك صلة بين تزايد تساقط الشعر وبين مواسم السنة، ووجد فريق البحث الذي اشرف عليه البروفيسور شون كاوترا أن موسم الصيف والخريف هو الوقت الذي يتزايد فيه الصلع مقارنة بالشتاء والربيع.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية ” بريتش ديرماتولوجي ” ، واعتمدت بياناتها على متبعة أشخاص في 15 دولة خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.

ودعا فريق البحث الذين يشتكون من تساقط الشعر بمعدّل متوسط خلال الصيف والخريف إلى اعتبار الظاهرة أمراً عادياً، بل إنها تحدث بنفس المعدّل لدى الحيوانات الأليفة أيضاً.