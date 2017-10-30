إعادة الحركة لمسن بعد جراحة ناجحة بحفر الباطن

عادل الحربي(صدى):

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حفر الباطن المركزي في إنهاء معاناة مريض في العقد السابع من عمره استمرت لأكثر من ثمانية أشهر، حيث كان يشكو من عدم القدرة على المشي والتحكم بالوظائف الاخراجية والعجز التام عن الوقوف.

وبعد معاينة المريض في عيادة جراحة المخ والأعصاب تم إجراء كامل الفحوصات اللازمة للمريض وإجراء أشعة الرنين على الحبل الشوكي، حيث تم اكتشاف ورم على مستوى الفقرة الصدرية الثالثة، مما يستدعي تدخل جراحي طارئ.

وتم إجراء العملية على الرغم من صعوبتها من حيث خطورة المكان الذي يزال منه الورم، ووضعية المريض المتقدم في السن، إلا أنه تم اجراء العملية التي استمرت ثلاثة ساعات وإزالة الورم من الحبل الشوكي، وتكللت العملية – ولله الحمد -بالنجاح.

وبعد العملية بثلاث أيام، بدأ المريض بالشعور بأطرافه السفلية ، وحالياً يخضع المريض لعلاج تأهيلي لتنشيط عضلات الأطراف السفلية.