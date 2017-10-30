” مدني الباحة ” تكرم قائد مدرسة ومعلم لإنقادهما 492 طالبا

إبراهيم الزهراني(صدى):

كرمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، قائد مدرسة الأمير نايف، سليمان الفهاد، والمعلم، حمدان الغامدي، لإنقاذهما 492 طالبا بمدرسة الأمير نايف، نتيجة تسرب الغاز.

وأثنى مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري، على المهنية العالية في تنفيذ خطة الإخلاء دون تعرض الطلاب لإصابات.

وكان أحد المعلمين قد اكتشف تسرب الغاز بالمدرسة فقام بدوره بإبلاغ قائدها الذي طبق خطة الإخلاء والاتصال بالدفاع المدني ما أنقذ حياة مئات الطلاب.