” المرور ” يتجه لعرض مخالفات ” ساهر ” على التلفزيون السعودي
تعتزم الإدارة العامة للمرور عرض المخالفات المرورية التي رصدتها كاميراتها ” ساهر ” الموزعة في مختلف مناطق المملكة، عبر شاشة التلفزيون السعودي.
وأوضحت مصادر أن هذه الخطوة تهدف، إلى نشر الثقافة المرورية بين قائدي المركبات لحفظ الأرواح والممتلكات وتقليل السلوكيات المرورية الخاطئة.
يشار أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن 78 % من حوادث اصطدام المركبات وجهاً لوجه بالسعودية سببها استخدام الهاتف الجوّال في أثناء القيادة.
وأكدت أن استخدام الهاتف الجوّال في أثناء القيادة يشتّت ذهن السائق؛ ما يفقده تركيزه ويعرّضه لخطر الوقوع في الحوادث المرورية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36830 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين ,, ويستر علينا والمسلمين ,, آمين ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 2 ساعتين
عليكم بالمها يطين
ومن لا يحترم انظمة الدولة الشريفة
الله يقويكم يارب
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلا الجوال اصبح مشكلة قوية
اثناء القيادة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21687 ] نشر منذ 1 ساعة
show time
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
علي[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 41 دقيقة
الهدف معروف تحصيل افلوس ولا هاذا حنا قبل الجوال وبعد الجوال والحوادث موجود بلعالم كله حتا الدول المتقدمه عندهم حوادث لاكن حنا استغلينا مادين بتهويل من الحوادث وبسم النضام وبسم الحفاض على الارواح