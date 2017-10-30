” المرور ” يتجه لعرض مخالفات ” ساهر ” على التلفزيون السعودي

علي القحطاني(صدى):

تعتزم الإدارة العامة للمرور عرض المخالفات المرورية التي رصدتها كاميراتها ” ساهر ” الموزعة في مختلف مناطق المملكة، عبر شاشة التلفزيون السعودي.

وأوضحت مصادر أن هذه الخطوة تهدف، إلى نشر الثقافة المرورية بين قائدي المركبات لحفظ الأرواح والممتلكات وتقليل السلوكيات المرورية الخاطئة.

يشار أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن 78 % من حوادث اصطدام المركبات وجهاً لوجه بالسعودية سببها استخدام الهاتف الجوّال في أثناء القيادة.

وأكدت أن ‏استخدام الهاتف الجوّال في أثناء القيادة يشتّت ذهن السائق؛ ما يفقده تركيزه ويعرّضه لخطر الوقوع في الحوادث المرورية.