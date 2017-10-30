بالفيديو.. آل الشيخ يدعو رئيس النصر لحضور نهائي آسيا ويمازحه: ” أخاف نبلش “

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ دعوة اختيارية لرؤساء الاندية لحضور نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال ونادي أوروا ريد الياباني.

واكد آل الشيخ خلال توجيه دعوته لرؤساء الأندية أن الدعوة اختيارية، ممازحاً رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي بقوله: ” أخاف تحضر مباراة الهلال ويجي قول للفريق الياباني ونبلش ” .

يذكر أن آل الشيخ أشاد بإدارة الأمير فيصل بن تركي، مؤكداً أنه لن يترك رئاسة النادي إلا برغبته، مشيراً إن وضع نادي النصر من أفضل الأندية، وأن الأمير فيصل بن تركي قدم في آخر اجتماع 15 مليون وكل سنة يقدم 50 أو 40 مليون.

