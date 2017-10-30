مواطن يبتكر فكرة لإنارة مشروع نيوم ويهديه لولي العهد

نايف السالم(صدى):

قام مواطن من أبناء المملكة وهو مخترع من جامعة الملك عبدالعزيز، بأبتكار مستوحى من شعار مشروع ” نيوم ” ، الدائري والمموج بأختراع يسهم في توليد الطاقة، وأهداه إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد 72 ساعة فقط من انطلاق المؤتمر.

وتتضمن فكرة الاختراع عبور السيارات على أسطوانات بلاستيكية ترتفع عن الأرض 0.50 سم و مثبتة على الطرقات المؤدية إلى مداخل مدينة ” نيوم ” ، والاستفادة من احتكاك ” الكفرات ” على الأسفلت لتوليد الطاقة.

وأوضح مدير وحدة الابتكار بجامعة الملك عبدالعزيز مشعل هشام الهرساني : أنه الهدف من الاختراع الذي يُوضع في مداخل مدينة نيوم وداخل شوارعها، ليجعل كل مَن يعبر بسيارته على هذه الأسطوانات باتجاه المنطقة يولد طاقة لخدمة ” نيوم ” ، كمساهمة من السائق في توليد طاقة بسيطة تسهم ولو بجزء بسيط في إنارة المداخل .