الاتحاد يدرس تفعيل درو المركز الإعلامي

ماجد محمد(صدى):

تدرس إدارة نادي الاتحاد تفعيل دور المركز الاعلامي بشكل كبير بحيث يكون الحصول على جميع الأخبار المتعلقة بالنادي في كافة الألعاب المختلفة عبر القنوات الرسمية للنادي.

وتكون مهام المركز الإعلامي رصد و متابعة لكل من يحاول اثارة الجماهير وخلق المشاكل من خلال زعزعه الوضع سواءاً على المستوى الاداري او الفني .

وتعقد إدارة نادي الاتحاد مساء اليوم الاثنين اجتماعا بقاعة الاجتماعات لإعلام النادي للحديث عن أمور تخص الشأن الاتحادي وفي مقدمتها رغبة الادارة توحيد الصف بعد الهجوم الذي تعرضت له بعض الشخصيات الاتحادية، وتأجيج الجماهير على الادارة الحالية على الرغم من انها تحتاج في الفترة الحالية لوقفه كبيرة من الإعلاميين والجماهير الاتحادية.