الحالة المناخية لمنطقة الجوف

سهو الهشال(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، عن تحول التنبيه الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من التحذير إلى تنبيه متقدم.

وأشار إلى أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لعواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية من الساعة ( ٠٩:٣٠ ) إلى الساعة ( ١٥:٠٠ ) من يوم الإثنين الموافق ١٠-٢-١٤٣٩هـ على منطقة الجوف، ويتمثل هذا التنبيه المتقدم في استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الرملية تصل الى أقل من ( ٥٠٠ متر ).