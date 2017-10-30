بعد 19 عاما.. القتل لزعيم عصابة بنوك جدة والسجن 75 عاما لثلاثة آخرين

نايف السالم(صدى):

أصدرت الجهات القضائية بمنطقة مكة المكرمة، حكما بقتل زعيم عصابة السطو على البنوك التجارية بمحافظة جدة، والسجن 75 عاما لأفراد العصابة الثلاثة، بعد 19 عاما من المداولة أمام المحاكم، ونفذت العصابة جرائم سطو على فرعين من البنوك بمحافظة جدة وسرقة أكثر من 400 ألف ريال، إلى جانب ارتكاب عدد من الجرائم الأخرى.

وصدرت أحكام في السابق بحق العصابة، ولكن المحكمة العليا نقضتها لعدم ملاءمتها مع الجرائم الشنيعة التي ارتكبوها، وتضمن الأحكام السجن 25 عاماً لزعيمها وهو سعودي، والسجن 20 عاماً لكل فرد من أفرادها، اثنان منهما سعوديان وهما أخ لزعيم العصابة، وآخر قريبه، والثالث باكستاني ابن دبلوماسي سابق في سفارة بلاده بالمملكة.

يشار إلى أن المحكمة العامة كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالقصاص من المتهمين الأربعة، غير أن محكمة التمييز أمرت بإعادة المحاكمة، وذلك بعد تداول الحكم من قبل 9 قضاة، أقر 6 منهم الحكم نفسه، بينما عارضه 3 منهم.